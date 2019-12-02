حققت لقطات تصوّر رجلا يائسا يحاول تحذير السائقين حول حادثة تصادم سيارات على طريق سريع، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية.

وانتشر شريط الفيديو عبر مواقع الإنترنت في نهاية شهر نوفمبر، حيث يعرض لقطات كاميرا من 20 سيارة في وقت سابق من هذا الشهر. وبحسبما ورد، أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة في الحادثة، بمن فيهم امرأة مسنة عمرها 87 عاما.

ويمكن رصد الرجل الموجود وسط اللقطات السريعة، وهو يحاول (يائسا) تحذير السائقين حول الحادثة، ولكن جهوده باءت بالفشل، لأنهم يقودون بسرعة كبيرة تمنعهم من تجنب الكارثة، حيث تصطدم السيارات بالمركبات المتضررة المحطمة.

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وذكرت التقارير أن التصادم شمل 21 سيارة، في 31 دقيقة فقط، قبل أن تتمكن السلطات من السيطرة على الوضع.

ويرجع السبب في حدوث التصادمات المتتابعة، إلى ظهور بقع من الثلج الأسود الخطير، الذي أشارت إليه وسائل الإعلام الكورية الجنوبية على أنه "ألغام الطريق"، عند تقاطع طريق Dongyangpyeong السريع وطريق Gwangju Wonju بالقرب من العاصمة سيئول.

والجليد الأسود عبارة عن طبقة رقيقة من الجليد الزجاجي، الذي يتشكل على سطح الطرق، وهو غير مرئي عمليا للسائقين، ما يجعله خطيرا على الطرق السريعة حيث تتحرك السيارات بسرعات أعلى فائقة باستخدام سلاسل الثلج أو تركيب إطارات الثلج، لتجنب مثل هذه التصادمات الخطرة.

المصدر: RT