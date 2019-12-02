لحظات مريعة.. أشخاص يتطايرون من أرجوحة في ملاهي تايلاند

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط عدد من الأشخاص من أرجوحة مرتفعة بمدينة ملاهي في تايلاند، بعد تعطل حزام الأمان.

ووقعت المشاهد المروعة، أمس الأحد، في مدينة ملاهي في لوبوري وسط تايلاند.

وصور بعض الأشخاص أصدقاءهم أثناء ركوبهم الأرجوحة، ليتفاجأوا بتطايرهم في الهواء بعد تعطل حزام الأمان، ليسقطوا بعنف على الأرض.

ويبدو أن العمود المعدني الذي من المفترض أن يغلق على الركاب حزام الأمان تعطل أثناء دوران الأرجوحة.

المصدر: ديلي ميل