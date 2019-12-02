لحظة إصابة "أباتشي" الأمريكية بصاروخ "أوسا" السوفيتي

تمكن مصور من رصد اللحظة التي أصاب فيها الصاروخ السوفيتي المضاد للجو من منظومة "أوسا" المروحية الأمريكية الهجومية "أباتشي" في اليمن.

وقد نشر المستخدم LastDef في شبكة "تويتر" فيديو يبين لحظة إصابة الصاروخ لمروحية "أباتشي" الأمريكية الضاربة.

ويشير المستخدم إلى أنه وفقا لمعلومات غير رسمية وقع هذا الحادث في شهر نوفمبر الماضي في شبه الجزيرة العربية، حيث أن منظومة "أوسا" المضادة للجو تعود للحوثيين والمروحية للقوات السعودية، وقد قتل بنتيجتها طاقمها السعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات البرية الأمريكية اختبرت في ميدان Yuma (يوما) بولاية أريزونا منظومة Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) الإسرائيلية في إصابة هدف يحاكي منظومة "بانتسر-إس1" الروسية المضادة للجو.

المصدر: لينتا. رو