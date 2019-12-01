ذكرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، تعليقا على الأزمة التي أثارتها المطربة، شيرين عبد الوهاب، في السعودية، أنها طالبت مرارا الفنانة بعدم الإدلاء بأي تصريحات خلال الحفلات الغنائية.

وقال المتحدث باسم النقابة، طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، مساء السبت الماضي، إن الجميع في مصر والوطن العربي يتفقون على الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها شيرين وصوتها النادر والقوي، وأضاف: "إحنا عطشنا من الصوت ده لحد ما طلعت لنا شيرين".

ولفت إلى أن تصريحات شيرين المثيرة طبيعة في شخصيتها، ولا يجوز رصد كل تصريحاتها، وتابع: "لن نقف لها بالمرصاد، لكن لو هناك أي تجاوز سنقف بالتأكيد ونتخذ موقف".

وأوضح: "ما يحدث حاليا هو أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على النجوم بطريقة غير طبيعية، وأصبح من يعلقون وينشرون على مواقع التواصل غير متخصصين، فمن الممكن أن يصدروا أحكاما خاطئة، ونجد موضوع كبير من لا موضوع".

وأكد، ردا على سؤال حول هذا الشأن من المذيع، أن النقابة تواصلت معها "أكثر من مرة" وطلب منها عدم الإدلاء بتصريحات أثناء غنائها أو الحديث في الشؤون العامة أو السياسية مع الالتزام بالغناء فقط.

وأكد أن النجوم الحقيقيين في الساحة الفنية قلائل، ويجب الاحتفاظ بهم وعليهم، موضحا: "النجوم الحقيقيين معدودين على أصابع الأيدي".

وأثارت شيرين استياء نشطاء سعوديين، خلال حفلها الأخير، الذي أحيته يوم الجمعة الماضي، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، حيث اعتبر منتقدوها أنها وجهت إساءة لجمهورها من النساء.

وقالت شيرين إنها تعرضت لهجوم حاد إثر تغزلها بالرجال، وأعادت القول إن المرأة عليها إطاعة الرجل لأن "الرجال دول عسل وسكر"، ثم أضافت، مخاطبة جمهورها من النساء: "مش عارفة إيه اللي مزعلهم كده أكيد دول شوية عوانس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات