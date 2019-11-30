شاهد بالفيديو.. أغلى سمكة في العالم تباع في الإمارات

شهد مزاد خيري أقيم في الإمارات بيع أغلى سمكة في العالم بمبلغ 125 ألف درهم إماراتي، ما يعادل نحو 34 ألف دولار.

ووثقت مقاطع فيديو لعمليات بيع الأسماك في المزاد، طفلا رفقة والده وقد رسا عليهما مزاد شراء أغلى سمكة في العالم، وبدا الاثنان سعيدين بسمكتهما باهظة الثمن وسط إشادات من الحاضرين لسخائهما.

وبيعت أسماك أخرى بآلاف الدراهم في المزاد الذي أقيم في مقر نادي أبو ظبي البحري بعد انتهاء الجولة الأولى لبطولة أبو ظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، وهما نوعان من الأسماك البحرية، التي يعد صيدها إحياء لممارسات الصيادين الإماراتيين في الماضي.

وتقام البطولة كل عام وسط مشاركة مئات الصيادين الإماراتيين الذين يسعون للظفر بالسمكة الأكبر التي تؤهلهم للفوز بجوائز مالية قيمة، فيما يتم جمع مبالغ مالية كبيرة في المزاد للأعمال الخيرية.

بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل تتوج أحمد المزروعي بطلاً للكنعد ب36 كيلو وعبد الله الرميثي بطلاً للسكل ب27 كيلو وذلك في حضور عدد كبير من المسؤولين وتم تكريم المشاركين في الحدث وهم مجلس أبوظبي الرياضي، الإدارة… https://t.co/svkB7sXNgh — نادى ابوظبي البحرى (@AdimscUae) 30 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية