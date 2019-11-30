"فنان العرب" يطل عبر "سناب تشات" مع الأميرة مسك! (فيديو)

حقق "فنان العرب" محمد عبده أمنية طفلة تدعى الأميرة مسك، عبر تصوير فيديو معها باستخدام تطبيق "سناب تشات".

والتقى الفنان الطفلة على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال، التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، وقالت الفتاة: "تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده"، وأُعجب فنان بأسلوبها في التقديم، ثم سألها عن اسمها فقالت: "الأميرة مسك".

ثم رد محمد عبده: "الله.. فعلا أنت مسك وأحلى من المسك". وقامت الفتاة باستخدام خاصية "الفلتر" خلال تصوير الفيديو.

وتم تتويج النادي الأهلي باللقب القاري الآسيوي خلال الحفل، كما تأهل النادي لكأس العالم للأندية.

ياحظها خلصت احلامها وعمرها ٥ سنوات pic.twitter.com/8QAt6RViLI — Khaled (@ALTOMAN49) November 28, 2019

المصدر: RT