اعتقال عسكري سابق في القوات البريطانية لإتجاره بالقنب

ألقي القبض على عسكري سابق في القوات الخاصة البريطانية بعد أن حول حظيرة صغيرة لمزرعة للقنب الهندي المخدر.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن الشرطة ألقت القبض على ديريك سميث البالغ من العمر 59 عاما، وحكم عليه بالسجن لمدة عام بعسبب تحويله حظيرة بالقرب من بوردو الفرنسية إلى مزرعة للقنب الهندي الذي تصنع منه مادة الحشيش المخدرة.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد عثر في الحظيرة التي تعود للرجل المذكور على 129 شجيرة من القنب الهندي تعادل قيمتها نحو 25 ألف يورو.

وأشارت الـ "تايمز" إلى أن ديريك سميث خدم سابقا في صفوف القوات الخاصة البريطانية (SAS) في جزر فوكلاند وإيرلندا الشمالية والصومال.

المصدر: إنترفاكس