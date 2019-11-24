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كيم كارداشيان منزعجة من فستان "فيرساتشي"

متفرقات

كيم كارداشيان منزعجة من فستان
Reuters Mario Anzuoni
كيم كارداشيان
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نشرت كيم كارداشيان، على صفحتها في "إنستغرام"، صورة تظهر فيها منزعجة، وشديدة القلق، وكتبت تعليقا عليها يقول: "ما مدى جودة هذا الفستان@ من فريساتشي، وهل هو لائق".

وتظهر كارداشيان، بحسب موقع "InStyle"، في الصورة غاضبة ومكتئبة، لدرجة يمكنك سماعها وهي تقول "أنا متضايقة جدا".

والفستان الذي تتحدث عنه كيم، زهري غامق، مع أشرطة زهريّة رقيقة تبدو شفافة.

ويتساءل الموقع المذكور عن السبب الذي منع كارداشيان من طلب تغيير الفستان، أو استدعاء صديقتها الحميدة دوناتيلا (فيرساتشي) لتصمم لها واحدا جديدا، بدل أن تنشر صورة تفيد بأنها تكره أن لا يكون ما تلبسه جيدا جدا، كما لو أنها تقول: "Versace" مهزلة".

 المصدر: InStyle

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