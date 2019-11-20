الناشطة تونبرغ تظهر في صورة عمرها 120 عاما وتثير السخرية على الإنترنت

أدت صورة من القرن التاسع عشر لفتاة شابة شبيهة بالناشطة السويدية غريتا تونبرغ إلى إثارة موجة من السخرية تركز على أن ناشطة المناخ مسافرة عبر الزمن.

وتظهر اللقطة بالأبيض والأسود، المأخوذة من أرشيف الصور بجامعة واشنطن، ثلاثة أطفال يعملون بجد في إقليم يوكون في كندا، عام 1898 تقريبا، بينهم فتاة تقف في مقدمة الصورة تملك شبها ملحوظا مع الناشطة السويدية البالغة من العمر 16 عاما، والتي تقوم حاليا برحلة بحرية خالية من الكربون من أمريكا الشمالية إلى أوروبا.

Is that Greta Thunberg? https://t.co/u1VEh5YcQQ — You Had One Job (@_youhadonejob1) November 19, 2019

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا التشابه يعني أن غريتا تونبرغ مسافرة عبر الزمن.

وألهمت الصورة عددا من العناوين الرئيسية المثيرة التي تدعم النظريات المنتشرة عبر الإنترنت حول كون غريتا تونبرغ مسافرة عبر الزمن من خارج الكوكب.

Everyone is talking about #GretaThunberg being a #timetraveler I’m way more concerned with this creepy dog pic.twitter.com/KoNNiTSXUe — Lena VanAusdle (@LenaVanAusdle) November 20, 2019

Can't believe that the Express has published this and then taken it down: "‘Greta Thunberg’ spotted on 120-year-old photo triggering bizarre alien claims on web" pic.twitter.com/lxK9xrRVd2 — Martin Belam (@MartinBelam) November 18, 2019

Is Greta Thunberg a time traveler sent from 1898? The 1898 photo shows a girl almost identical to Greta extracting water from a well in Canada. pic.twitter.com/x5UrWXXWl5 — History Tribune (@HistoryTribune) November 20, 2019

المصدر: RT