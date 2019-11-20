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الناشطة تونبرغ تظهر في صورة عمرها 120 عاما وتثير السخرية على الإنترنت

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الناشطة تونبرغ تظهر في صورة عمرها 120 عاما وتثير السخرية على الإنترنت
Reuters Eric A. Hegg /University of Washington Libraries ; REUTERS/Mike Blake
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ
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أدت صورة من القرن التاسع عشر لفتاة شابة شبيهة بالناشطة السويدية غريتا تونبرغ إلى إثارة موجة من السخرية تركز على أن ناشطة المناخ مسافرة عبر الزمن.

وتظهر اللقطة بالأبيض والأسود، المأخوذة من أرشيف الصور بجامعة واشنطن، ثلاثة أطفال يعملون بجد في إقليم يوكون في كندا، عام 1898 تقريبا، بينهم فتاة تقف في مقدمة الصورة تملك شبها ملحوظا مع الناشطة السويدية البالغة من العمر 16 عاما، والتي تقوم حاليا برحلة بحرية خالية من الكربون من أمريكا الشمالية إلى أوروبا.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا التشابه يعني أن غريتا تونبرغ مسافرة عبر الزمن.

وألهمت الصورة عددا من العناوين الرئيسية المثيرة التي تدعم النظريات المنتشرة عبر الإنترنت حول كون غريتا تونبرغ مسافرة عبر الزمن من خارج الكوكب.

المصدر: RT

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