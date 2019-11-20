"على طريقتها".. أنيستون تشكر محبيها بعد حصد 20 مليون متابع بأقل من شهر

نشرت النجمة، جينفر أنيستون، لقطة قصيرة وطريفة على حسابها في "إنستغرام" تعبّر عن مدى سعادتها بتحقيق 20 مليون متابع في أقل من شهر على انضمامها إلى الموقع الاجتماعي الشهير.

وعلّقت نجمة المسلسل الأمريكي "فريندز" (Friends)، على المنشور قائلة: "20 مليون متابع، شكرا جزيلا لكم".

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وانضمت أنيستون حديثا إلى موقع "إنستغرام"، في 15 أكتوبر الماضي، وحصدت أكثر من 7 ملايين متابع في أقل من 24 ساعة، لتحطم الرقم القياسي العالمي كون حسابها الأسرع على الإطلاق في جمع مليون متابع خلال وقت قياسي، متجاوزة كلا من الأمير هاري وميغان ماركل، اللذين كسرا الرقم القياسي العالمي الأسرع في كسب مليون متابع على "إنستغرام".

وشاركت الممثلة المبدعة محبيها بصورة فريدة تجمعها مع أبطال مسلسل "فريندز"، التي أثارت جدلا وإعجابا كبيرا بها.

المصدر: إنستغرام + وكالات