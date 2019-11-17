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اكتشاف نقوش لـ"وحوش" غريبة في صحراء جنوبي البيرو (صور)

متفرقات

اكتشاف نقوش لـ
صحراء البيرو
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اكتشف باحثون من جامعة ياماغاتا اليابانية 143 نقشا صخريا جديدا في صحراء ناسكا بجنوب البيرو، لحيوانات وغيرها من المخلوقات، وكذلك "وحوشا" برؤوس مربعة.

ونشرت الجامعة على موقعها الإلكتروني صورا للنقوش التي تم اكتشافها في غرب صحراء ناسكا، وكذلك تحليل البيانات ثلاثية الأبعاد.

اكتشاف نقوش لـ
yamagata-u.ac.jp

وتظهر بعض الصور نقوشا لـ"وحوش" تبدو غريبة وبأربعة رؤوس، وثعابين برأسين.

ورجح العلماء أن يكون تاريخ هذه الصور يعود إلى حوالي 300 سنة قبل الميلاد.

تجدر الإشارة إلى أن غزاة إسبان اكتشفوا كذلك أشكالا وخطوطا غريبة غامضة في صحراء البيرو في القرن السادس عشر، ورجحوا أن تكون هذه الصور والأشكال كانت تعتمد كعلامات لطرق السفر.

هذا ولا تزال هذه النقوش والصور تشكل غموضا وتختلف تفسيرات علماء الآثار حولها.

واكتشف علماء الآثار والحفريات في وقت سابق نقوشا صخرية عملاقة، أكدوا أن حضارة ناسكا قد اشتهرت بها.

المصدر: وكالات

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