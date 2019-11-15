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وفاة الممثل دوين جونسون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس

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وفاة الممثل دوين جونسون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس
Globallookpress Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com
دوين جونسون
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أصبح الممثل والمصارع، دوين جونسون، آخر ضحايا الأخبار المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر وصورة مزيفين يوم أمس، كتب عليهما "دوين جونسون 1972-2019".

وفاة الممثل دوين جونسون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس
Facebook
الصورة التي انتشرت يوم أمس

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وبالدخول إلى الخبر، الذي يدعي أنه منقول عن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يقودك الرابط إلى موقع آخر، غير BBC، ويطلب منك الموافقة على مشاركة الخبر، ويشاركه بالنيابة عنك، ما أدى إلى نشر الخبر على نطاق واسع يوم أمس.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها جونسون شائعات وفاته، فقد انتشرت عام 2011 شائعة مثلها، وكذلك عام 2014، حينما تسربت أنباء مزيفة بمقتله أثناء تصويره فيلما في نيوزيلندا "صباح يوم 10 يونيو 2014"!

المصدر: ميرور

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