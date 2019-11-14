بيع رخصة قيادة الزعيم السوفيتي بريجنيف في مزاد علني (صورة + فيديو)

بيعت رخصة قيادة الزعيم السوفيتي الأسبق، ليونيد بريجنيف، في مزاد علني مقابل مبلغ يزيد عن 24 ألف دولار

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن سيرغي بورميستروف، المدير العام لدار "ليتفوند" للمزاد، قوله إن الرخصة الصادرة في العام 1976 والتي كانت تمنح الزعيم السوفيتي حق قيادة جميع أنواع السيارات، في حالة جيدة جدا، وأنها بيعت مقابل نحو 1.5 مليون روبل (زهاء 24 ألف دولار أمريكي).

RT

يذكر أن بطاقة الزعيم الراحل الخاصة بتسجيل المخالفات التي يرتكبها السائق، طرحت أيضا للبيع في المزاد مع رخصة القيادة.

المصدر: إنترفاكس