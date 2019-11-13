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النجم الأمريكي جون ليجند يفوز بلقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لعام 2019

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النجم الأمريكي جون ليجند يفوز بلقب
Reuters REUTERS
المغني الأمريكي جون ليجند
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انضم النجم الأمريكي جون ليجند، إلى صفوف دوين جونسون (المعروف بلقب "ذي روك)، وجورج كلوني، بتتويجه الرجل "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"، للعام 2019.

وفاز المغني الأمريكي البالغ من العمر 40 عاما، بهذا اللقب، وفقا لتصنيف المجلة الأمريكية الشهيرة "بيبول" (People)، خلفا للممثل الإنجليزي إدريس ألبا، الذي حاز اللقب في العام الماضي.

وأثار فوز ليجند رد فعل مرح من قبل زوجته، عارضة الأزياء، كريسي تيغن، في تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، قائلة: "لقد كُشف سري. حققت حلمي المتمثل في لقب مجلة بيبول للرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة! إنه شرف كبير"، مضيفة بشكل مازح أنها تتطلع إلى ردود فعل عنيفة على "تويتر".

وقالت مجلة "بيبول" في تعليقها على فوز المغني الأمريكي بلقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لهذا العام: "إنه يمتلك مهارات موسيقية لا مثيل لها"، وأشارت إلى أنه من أكثر النجوم المحبوبين في هوليوود.

وصرح ليجند عقب تتويجه بهذا اللقب قائلا إنه يشعر بالإثارة لنيله هذا الشرف، ولكنه أيضا، يشعر بالقلق من مقارنته بالفائزين السابقين.

وقال للمجلة: "إنني متحمس، لكنني خائف بعض الشيء، في الوقت نفسه، لأنه كان هناك الكثير من الضغط".

يذكر أن ليجند لديه طفلان من زوجته كريسي تيغن، وهو أول رجل أسود البشرة يحصل على لقب EGOT، وهو لقب يطلق على النجوم الذين فازوا بجوائز إيمي وغرامي وأوسكار وتوني المرموقة، معا، وهو بذلك واحد من 15 نجما استطاعوا حصد هذه الجوائز.

المصدر: ذي صن

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