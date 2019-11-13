انضم النجم الأمريكي جون ليجند، إلى صفوف دوين جونسون (المعروف بلقب "ذي روك)، وجورج كلوني، بتتويجه الرجل "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"، للعام 2019.

وفاز المغني الأمريكي البالغ من العمر 40 عاما، بهذا اللقب، وفقا لتصنيف المجلة الأمريكية الشهيرة "بيبول" (People)، خلفا للممثل الإنجليزي إدريس ألبا، الذي حاز اللقب في العام الماضي.

John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLfpic.twitter.com/gByepXc7dN — People (@people) November 13, 2019

1995 John would be very perplexed to be following 2018 @IdrisElba as #SexiestManAlive. Hell, 2019 John is about as equally perplexed but thank you @People for finding me sexy. I'll take it 🤓 pic.twitter.com/Gw1la5Ebv4 — John Legend (@johnlegend) November 13, 2019

وأثار فوز ليجند رد فعل مرح من قبل زوجته، عارضة الأزياء، كريسي تيغن، في تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، قائلة: "لقد كُشف سري. حققت حلمي المتمثل في لقب مجلة بيبول للرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة! إنه شرف كبير"، مضيفة بشكل مازح أنها تتطلع إلى ردود فعل عنيفة على "تويتر".

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk — christine teigen (@chrissyteigen) November 13, 2019

وقالت مجلة "بيبول" في تعليقها على فوز المغني الأمريكي بلقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لهذا العام: "إنه يمتلك مهارات موسيقية لا مثيل لها"، وأشارت إلى أنه من أكثر النجوم المحبوبين في هوليوود.

I cannot WAIT for people to get mad about John being the sexiest man alive. it's my new Starbucks holiday cup — christine teigen (@chrissyteigen) November 13, 2019

وصرح ليجند عقب تتويجه بهذا اللقب قائلا إنه يشعر بالإثارة لنيله هذا الشرف، ولكنه أيضا، يشعر بالقلق من مقارنته بالفائزين السابقين.

وقال للمجلة: "إنني متحمس، لكنني خائف بعض الشيء، في الوقت نفسه، لأنه كان هناك الكثير من الضغط".

يذكر أن ليجند لديه طفلان من زوجته كريسي تيغن، وهو أول رجل أسود البشرة يحصل على لقب EGOT، وهو لقب يطلق على النجوم الذين فازوا بجوائز إيمي وغرامي وأوسكار وتوني المرموقة، معا، وهو بذلك واحد من 15 نجما استطاعوا حصد هذه الجوائز.

المصدر: ذي صن