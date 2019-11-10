تصرفات حوت تدفع علماء غربيين لاعتباره جاسوسا روسيا

لعب حوت أبيض من فصيلة "بيلوغا" (Beluga)، بالكرة في مياه المحيط المتجمد الشمالي، مع بحارة زورق جنوب إفريقي، كانوا يرمون له الكرة فيتبعها عائما في الماء كالكلب ويعيدها لهم فرحا.

لكن رغم ذلك، ضرب الشك عناصر الزورق، وهم مجموعة من العلماء والمختصين في شؤون البحار، وظنوا أن الحوت، ليس سوى جاسوس روسي، وفقا لما ذكرت صحيفة Independent.

Whale seen playing catch in viral video ‘may have escaped Russian military spy programme' https://t.co/UsNHEXOSJl — The Independent (@Independent) 10 ноября 2019 г.

وظهر شريط فيديو في الإنترنت، ظهر فيه أحد ركاب الزورق وعليه سترة تحمل شعار Danah Explorer، وهو يرمي الكرة في مياه المحيط، فيهرع الحوت فرحا ويعيدها إلى الرجل. هذا التصرف من جانب الحيوان البحري، والقدر الكبير من الود الذي أظهره تجاه البشر، دفع هؤلاء المختصين للاعتقاد، بأنه تم تدريب الحوت على يد الجيش الروسي لتنفيذ أعمال التجسس والاستطلاع، وهو يحمل لقب Hvaldimir.

وقال كوايد فين، المختص في حياة الثدييات المائية، إن سلوك هذا الحوت غير طبيعي ويثير الريبة. وأضاف: "على الأغلب، قام البعض بتدريبه على تنفيذ حركات مختلفة، بما في ذلك جلب بعض الأشياء لقاء الحصول على الطعام. إنه يعاني من سوء التغذية، وبالتالي لا يزال يعتمد على الناس. هذا ما يفسر سلوكه، الذي يعتبره البعض رغبة منه في اللعب".

ويرى فيريس جابر، مؤلف المقالات العلمية في صحيفة "نيويورك تايمز"، أن Hvaldimir، تمكن في لحظة ما من الفرار، وأخذ يسبح في البحار والمحيطات، وحيدا يعاني من الجوع والتعب، وعندما شاهد البشر توجه نحوهم فرحا".

المصدر: لينتا رو