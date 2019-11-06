معالجة لقطات غامضة عمرها أكثر من عقد لرؤية "أجسام غريبة" بوضوح (فيديو)

قام بعض خبراء الإنترنت ممن أُعجبوا بلقطات فيديو غامضة ومشهورة في تركيا منذ أكثر من عقد، بمعالجتها مجددا باستخدام أداة قوية، مع الكشف عن صور غريبة قد تبهر الكثيرين.

وبدأ الغموض في عام 2007، عندما صوّر حارس ليلي تركي اسمه يالسن يالمان، أجساما ساطعة على شكل هلال تظهر بانتظام وتحوم فوق بحر "مرمرة"، بالقرب من قرية كومبورغاز.

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وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بـ يالمان، نظرا لتأكيدها من قبل عدد من الخبراء والشهود، الذين شاهدوا الأجسام نفسها في وقت التصوير.

ولم تكن الأدوات التي استخدمها يالمان دقيقة واحترافية على الإطلاق، لأن مقاطع الفيديو الأصلية التي أنشأها كانت ضعيفة للغاية. وانخفضت جودة الصورة بشكل ملحوظ عند التكبير أو التصغير، ما أدى ببعض المتشككين إلى الإشارة إلى أن الجسم الغريب كان بالفعل طائرة بدون طيار أو مركبة أخرى.

وكانت هناك عدة محاولات لتحقيق الاستقرار في مقاطع الفيديو، مع ظهور آخرها على الإنترنت هذا الأسبوع فقط. وتحل اللقطات المستقرة، التي نُشرت على قناة في "يوتيوب" تسمى Unidentified Aerial Phenomena، لغز النقاط الخضراء في منتصف الهلال المضاء.

وأشاد مستخدمو الإنترنت أيضا بالمقطع المعالج، نظرا للجودة عالية الوضوح، كما لاحظ آخرون وجود تشابه مذهل بين النقاط المكبرة والنظرة المتصورة للكائنات الغريبة.

وتضاف صور كومبورغاز المعدلة إلى مجموعة متزايدة من "الظواهر الجوية غير المبررة". وفي وقت سابق، أكد الجيش الأمريكي صحة 3 مقاطع فيديو واسعة الانتشار، تظهر "على ما يبدو" مواجهات بين الطائرات البحرية والأجسام الغريبة.

المصدر: RT