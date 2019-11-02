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بالصور والفيديو.. مسجد "ملك الضوء" الإيراني الساحر

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بالصور والفيديو.. مسجد
Reuters / Raheb Homavandi
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يعد مسجد "شاه جراغ" (ملك الضوء) من أهم الوجهات السياحية في إيران، حيث يستقبل آلاف السياح المصلين بشكل دائم على مدار العام.

وبُني المسجد من قطع الزجاج والمرايا والبلاط متعدد الألوان، ويعتبر أجمل وجهة دينية وسياحية في إيران.

ويعد التجول داخل هذا المسجد في مدينة شيراز الإيرانية أشبه بحضور أحد العروض الضوئية في العالم.

​وبدأ المسجد يكتسب أهميته كموقع ضريح لأحد الشخصيات الإسلامية قرابة العام 900 ميلادي، ومن ثم استكملت أعمال التوسيع والتحسين على مدى سنوات.

​وفي القرن الـ 14، اتخذت الملكة تاش خاتون قرار تزيين المسجد بالمرايا، ليكثف المسجد كمية الضوء الذي يدخله بأكثر من ألف مرة.

المصدر: وكالات

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