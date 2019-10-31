دراسة جدلية "تؤكد" أن الرجال أكثر تسلية من النساء تثير سخرية عارمة

أثارت دراسة جديدة تؤكد الصورة النمطية لكون الرجال أكثر تسلية من النساء، موجة من الغضب ذات أبعاد ملحمية مع انتشار انتقادات واسعة النطاق على "تويتر".

ووجد باحثون قاموا بتحليل 28 دراسة قارنت بين قدرات الرجال والنساء في إنتاج الفكاهة، أن زهاء 63% من الرجال أكثر تسلية من النساء، في دراسة نُشرت خلال وقت سابق من هذا الأسبوع.

This study found on average, 63% of men were funnier than the average woman. @Jess_Tu2 is confused.

"What does that even mean? And why is this line of query even pursued by researchers? Is it valuable for our cultural advancement as a society?" https://t.co/3pJ1tE2PUL — Women's Agenda (@WomensAgenda) October 30, 2019

واستعرض الباحثون في جامعتي Aberystwyth ونورث كارولينا، الدراسات من جميع أنحاء العالم، التي قيّمت روح الدعابة دون معرفة جنس المشاركين، ما قلل من فرصة إلقاء اللوم على أي نوع من التحيز من قبل المنتقدين، ولكن هذا لم يوقف صرخات "السخط" وانتقاد الدراسة الجديدة، التي أٌسيء فهم استنتاجاتها من قبل الكثيرين.

“ Once you’re the funny woman, boys don’t want to date you, they want to date the girl that laughs at their jokes.”



This is why I think many top comediennes are lesbian. Harder for straight women I think.https://t.co/ZxqIkuDFQQ — Jasmine Birtles (@Jasmine) October 30, 2019

I actually think it's more likely and more interesting that many men actively seek out partners they don't think are funny because mummy told them they were the funniest little boy in the world and their ego couldn't stand being proved wrong — Eleanor Morton Died Ten Years Ago This Very Day (@EleanorMorton) October 29, 2019

وفي حديثها مع BBC، قالت الفنانة الكوميدية، مارينا باي: "أعتقد حقا أنه ليس من الضروري إجراء هذه الدراسة". وأضافت شقيقتها مادي، التي تؤدي معها دورا في فيلم كوميدي، بالقول إن الدراسة نفسها كانت "مضحكة"، مشتكية: "لا أعرف لماذا يحاولون جعلها حقيقة علمية أن النساء لا يملكن حس الفكاهة". لكن الدراسة لم تذكر شيئا من هذا القبيل.

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ورفض الباحث الرئيس غيل غرينغروس، إلقاء اللوم على "القوى المجتمعية" ودورها في "إعاقة الفتيات والنساء عن التطوير والتعبير عن دعاباتهن"، وبدلا من ذلك اقترح أن الفكاهة قدمت ميزة تطورية للذكور عبر التاريخ.

وحاول آخرون إثارة جدل حول الدراسة، من خلال الادعاء بالتحيز الثقافي أو التفرقة بين الجنسين، كما انتهز عدد قليل من النساء الفرصة لإظهار حسهن الفكاهي.

ويبدو أن الباحثين كانوا يتوقعون رد فعل عنيف، حيث حاول غرينغروس تخفيف حدة الغضب بتذكير القراء بأن الدراسة تشير إلى _ Average_ المرأة (في المتوسط)، كما أن الفرق في القدرة على طرح الفكاهة بين الجنسين "صغير إلى متوسط"، وهناك الكثير من نساء الكوميديا ​​الرائعات، وفقا لمقال نُشر في مجلة "علم النفس".

المصدر: RT