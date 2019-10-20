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الزي الفلسطيني داخل "ناسا"

متفرقات

الزي الفلسطيني داخل
صورة أرشيفية
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ارتدت العالمة الأمريكية من أصول فلسطينية في وكالة "ناسا" الفضائية، نجود ميرانسي، لباسا موشحا بتطريز تراثي فلسطيني، داخل مقر الوكالة الأمريكية.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لمهندسة المركبات وهي ترتدي اللباس الموشح بالتطريز التراثي الفلسطيني، في صورتها الرسمية التي نشرت عبر الموقع الرسمي للوكالة الأمريكية، ربما للمرة الأولى في تاريخ الوكالة.

المصدر: RT

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