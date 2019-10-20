سجلت خطوط الطيران الأسترالية أطول رحلة قطعتها طائرة "بوينغ-9 787 " من مدينة نيويورك الأمريكية إلى مدينة سيدني الأسترالية.

وقطعت الطائرة التابعة لشركة "Qantas" الأسترالية المسافة بين المدينتين البالغة 16.3 ألف كيلومتر دون توقف بمدة 19 ساعة و14 دقيقة.

وكانت الرحلة الجوية من نيوجرسي في الولايات المتحدة إلى سنغافورة تعتبر قبل ذلك، أطول رحلة جوية دون توقف، حلقت خلالها الطائرة لمدة 18 ساعة و50 دقيقة، وقطعت مسافة 15.3 ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي