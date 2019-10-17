 
مباشر
عاجل
المرصد السوري: القوات التركية تجدد قصفها على رأس العين على الرغم من الاتفاق

الفاتيكان يبتكر مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي

متفرقات

الفاتيكان يبتكر مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي
Pope Worldwide Prayer Network
مسبحة الفاتيكان الذكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjtm

عرض الفاتيكان مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي eRosary، على صفحة منظمة "الشبكة العالمية للصلاة للبابا".

ترتبط هذه المسبحة الإلكترونية بالهواتف الذكية  iOS و Android عبر تطبيق "اضغط كي نصلي"، حيث يمكن تنشيط هذه المسبحة بحملها باليد ورسم علامة الصليب المعتادة.

إقرأ المزيد
ميزة مهمة قد تنقذ حياتك في ساعات
ميزة مهمة قد تنقذ حياتك في ساعات "آبل"

تتكون هذه المسبحة من عشر خرزات مصنوعة من معدن الهيماتيت والعقيق الأسود، وصليب فيه جهاز استشعار يسجل معلومات عن صحة المستخدم على غرار الساعات الذكية.

هذا وسوف تباع هذه السبحة الذكية بقيمة 99 يورو فقط.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اجتماع عاصف.. ماذا جرى بين ترامب ونانسي بيلوسي؟