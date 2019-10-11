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بخلاف "الساعة الذهبية".. "ناسا" تعرض صورة للأرض في "الساعة الزرقاء"

متفرقات

بخلاف
Gettyimages.ru James Cawley
الأرض
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تُعرف "الساعة الذهبية" بأنها محبوبة من قبل المصورين في جميع أنحاء العالم، ولكن وكالة "ناسا" أبرزت للتو منافسا رائعا للضوء الجميل، يطلق عليه اسم "الساعة الزرقاء".

والتقط المصور ماتياس سيبريان، صورة جميلة لمشاهد "الساعة الزرقاء" فوق سلسلة جبال "سييرا نيفادا"، حيث عرضت "ناسا" الآن الصورة على أنها "الصورة الفلكية لليوم".

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وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية، بالقول: "في 8 أغسطس مُسحت بانوراما الساعة الزرقاء في الصباح المبكر على طول السماء الغربية الصافية، بعيدا عن شروق الشمس الوشيك".

وفي الصورة، يمكن رؤية علامة زهرية باهتة من الضوء، تسمى "حدود الظل الساقط للأرض".

يذكر أن "الساعة الذهبية" هي الفترة الزمنية بعد شروق الشمس مباشرة أو قبل غروبها، حيث تكون السماء حمراء عندما تكون الشمس في أعلى السماء.

المصدر: ميرور

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