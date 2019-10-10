قافزة مظلات اختبارية روسية: في الجو أشعر كأنني في بيتي

تعد قافزة المظلات يكاتيرينا تالدونوفا المرأة الوحيدة في روسيا، التي تقوم باختبار المظلات بمختلف أنواعها. وتزيد عدد القفزات التي حققتها عن 3200 قفزة.

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تعمل يكاتيرينا في معهد صنع المظلات التابع للشركة القابضة "تيخنو-ديناميكا"، التابعة لمؤسسة "روس-تيخ" الحكومية. وهو المؤسسة الوحيدة في روسيا، التي تقوم بتصميم كل أنواع المظلات واختبارها وصيانتها.

المصدر: RT