قافزة مظلات اختبارية روسية: في الجو أشعر كأنني في بيتي
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تعد قافزة المظلات يكاتيرينا تالدونوفا المرأة الوحيدة في روسيا، التي تقوم باختبار المظلات بمختلف أنواعها. وتزيد عدد القفزات التي حققتها عن 3200 قفزة.
تعمل يكاتيرينا في معهد صنع المظلات التابع للشركة القابضة "تيخنو-ديناميكا"، التابعة لمؤسسة "روس-تيخ" الحكومية. وهو المؤسسة الوحيدة في روسيا، التي تقوم بتصميم كل أنواع المظلات واختبارها وصيانتها.
المصدر: RT
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