"باقة توليب" ضخمة هدية لباريس تخليدا لذكرى ضحايا الإرهاب (فيديو)

أهدى الفنان الأمريكي، جيف كونز، العاصمة الفرنسية باريس منحوتة تصور يدا ضخمة ممسكة بباقة من زهور التوليب الملونة، تخليدا لذكرى ضحايا هجمات نفذها متشددون هناك في نوفمبر 2015.

والمنحوتة التي يبلغ طولها 12 مترا تضم 11 من زهرات التيوليب، التي ترمز في بعض الثقافات إلى الحب.

وقال كونز إنه صنع باقة التيوليب للتعبير عن دعم الأمريكيين للشعب الفرنسي بعد الهجمات التي تسببت في مقتل 130 شخصا.

وأضاف للصحفيين: "عايشت كمواطن في نيويورك تجربة هجمات الحادي عشر من سبتمبر والكآبة التي خيمت على المدينة. لقد استغرق الأمر سنوات لكي تعود المدينة إلى الحياة من جديد".

وقال كونز إن 80% من عائدات بيع حقوق الملكية الفكرية لهذا العمل الفني، الذي كشف النقاب عنه يوم الجمعة المنصرم، ستذهب لأسر الضحايا، بينما ستخصص نسبة 20% لصيانة المنحوتة.

المصدر: "رويترز"