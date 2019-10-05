نفوق 6 فيلة حاولت مساعدة بعضها في الخروج من شلال (فيديو)

نفقت 6 فيلة، اليوم السبت، أثناء محاولتها مساعدة بعضها في الخروج من شلال شهير بمتنزه "خاو ياي" بتايلاند.

وقال مسؤولون بالمتنزه إن الحادثة المؤسفة وقعت بعد سقوط صغير فيل (دغفل) أسفل الشلال، ما دفع بخمسة فيلة أخرى إلى محاولة إنقاذه، غير أن الفيلة نفقت جميعا بعد أن سقطت وعلقت أسفل الشلال.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9 — Edwin Wiek (@EdwinWiek) 5 октября 2019 г.

وأكد المسؤولون أن فرق النجدة تمكنت من إنقاذ فيلين اثنين.

يذكر أن المتنزه يضم 300 فيل ومجموعة أخرى من الحيوانات المتوحشة ويمتد على مساحة ألفي كيلومتر مربع، كما يعد وجهة مفضلة للكثير من السائحين.

المصدر: وكالات