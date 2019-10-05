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نفوق 6 فيلة حاولت مساعدة بعضها في الخروج من شلال (فيديو)

متفرقات

نفوق 6 فيلة حاولت مساعدة بعضها في الخروج من شلال (فيديو)
Reuters JS/DEG
فيلة في تايلاند
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نفقت 6 فيلة، اليوم السبت، أثناء محاولتها مساعدة بعضها في الخروج من شلال شهير بمتنزه "خاو ياي" بتايلاند.

وقال مسؤولون بالمتنزه إن الحادثة المؤسفة وقعت بعد سقوط صغير فيل (دغفل) أسفل الشلال، ما دفع بخمسة فيلة أخرى إلى محاولة إنقاذه، غير أن الفيلة نفقت جميعا بعد أن سقطت وعلقت أسفل الشلال.

وأكد المسؤولون أن فرق النجدة تمكنت من إنقاذ فيلين اثنين.

يذكر أن المتنزه يضم 300 فيل ومجموعة أخرى من الحيوانات المتوحشة ويمتد على مساحة ألفي كيلومتر مربع، كما يعد وجهة مفضلة للكثير من السائحين.

المصدر: وكالات

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