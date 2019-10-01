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امرأة تقتحم عرض أزياء "شانيل" في باريس وعارضة الأزياء جيجي حديد تتدخل

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امرأة تقتحم عرض أزياء
Reuters
عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية جيجي حديد خلال عرض أزياء دار "شانيل" لربيع وصيف 2020
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فوجئ الحضور في عرض أزياء دار "شانيل" لربيع وصيف 2020 الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، بموقف مثير من عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية المعروفة جيجي حديد.

ويظهر فيديو التقطه الشهود كيف صعدت فجأة امرأة كانت بين الحضور، وهي ترتدي زي شانيل التويد الكلاسيكي الشهير بالأبيض والأسود وقبعة باللون الأسود، على منصة العرض وبدأت بالسير في الصف بين إحدى العارضات خلال مرورهن الختامي، كأنها واحدة منهن.

وحينما اقتربت المتطفلة من جيجي حديد، أمسكتها بيدها ودفعتها من المنصة، قبل أن يسارع رجال الحراسة إلى المكان.

وتبين لاحقا أن المرأة التي اقتحمت عرض "شانيل" هي المدونة الفرنسية والكوميدية المخادعة، ماري بينوليل، المعروفة باسمها المستعار "ماري سينفيلتر".

المصدر: RT

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