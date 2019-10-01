امرأة تقتحم عرض أزياء "شانيل" في باريس وعارضة الأزياء جيجي حديد تتدخل
فوجئ الحضور في عرض أزياء دار "شانيل" لربيع وصيف 2020 الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، بموقف مثير من عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية المعروفة جيجي حديد.
ويظهر فيديو التقطه الشهود كيف صعدت فجأة امرأة كانت بين الحضور، وهي ترتدي زي شانيل التويد الكلاسيكي الشهير بالأبيض والأسود وقبعة باللون الأسود، على منصة العرض وبدأت بالسير في الصف بين إحدى العارضات خلال مرورهن الختامي، كأنها واحدة منهن.
وحينما اقتربت المتطفلة من جيجي حديد، أمسكتها بيدها ودفعتها من المنصة، قبل أن يسارع رجال الحراسة إلى المكان.
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The moment #GigiHadid confronted a prankster who ran onto the #Chanel runway to join the finale. The unidentified woman ran from the audience to disrupt the show, but was soon led away by Hadid and then surrounded by her and a group of models. Stay tuned for full coverage of the show.
وتبين لاحقا أن المرأة التي اقتحمت عرض "شانيل" هي المدونة الفرنسية والكوميدية المخادعة، ماري بينوليل، المعروفة باسمها المستعار "ماري سينفيلتر".
Best @chanel finale video ever: Spot the catwalk- crasher! And spot the security guys running after her! #PFWpic.twitter.com/Wztgsj3jVq— Vanessa Friedman (@VVFriedman) 1 октября 2019 г.
المصدر: RT