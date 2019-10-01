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أفراد الجيش والطوارئ يجتاحون الشبكات الاجتماعية بـ"تحدي تتريس" الغريب (صور)

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أفراد الجيش والطوارئ يجتاحون الشبكات الاجتماعية بـ
twitter@RedCrossEU
أفراد الجيش والطوارئ يجتاحون الشبكات الاجتماعية بـ"تحدي تتريس" الغريب
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تشهدت منصة "تويتر" خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، تحديا جديدا أطلقته مجموعات من أفراد الجيش وخدمات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

ونشر الجنود وعمال الطوارئ صورا من الجو، تظهرهم على الأرض مصطفين جنبا إلى جنب مع معداتهم وأسلحتهم وسياراتهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار تحد جديد يحمل اسم "تحدي تتريس" (Tetris Challenge).

ويركز التحدي على وضع المعدات المتنوعة والمركبات بشكل منظم جنبا إلى جنب مع الجنود أو عمال الطوارئ بدقة كبيرة لتبدو كأنها مجموعة ألعاب بالحجم الطبيعي.

وبدأ التحدي للمرة الأولى في نوفمبر 2018، عندما نشرت دائرة الشرطة النيوزيلندية صورة على "تويتر" شبيهة بالتحدي الحالي، ولكنها لم تحقق استجابة، حتى وقت قريب، عندما قام المستجيبون الأوائل في سويسرا بنشر صورة تظهر تنظيما دقيقا للعلامات المرورية وطفايات الحريق وغيرها من المعدات جنبا إلى جنب مع عمال الطوارئ.

وبمجرد ظهور هذه الصورة، حصلت على انتشار واسع النطاق عبر الإنترنت، باستخدام هاشتاغ #tetrischallenge، والذي استقطب أفراد الجيش والطوارئ من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في التحدي بنشر صور مماثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشرطة الفنلندية والجنود الهنغاريين والبحرية الماليزية الملكية، والجيش الهولندي.

ويحمل التحدي الجديد اسم لعبة الفيديو الكلاسيكية "تتريس"، لأن الصور تشبه قواعد اللعبة، وكأنها مجموعة "ليغو" نابضة بالحياة.

وبدأ التحدي ينتقل إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ابتكروا صورا طريفة لمحاكاة صور الجيش وخدمات الطوارئ. 

المصدر: نيويورك بوست

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