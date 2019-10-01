أفراد الجيش والطوارئ يجتاحون الشبكات الاجتماعية بـ"تحدي تتريس" الغريب (صور)

تشهدت منصة "تويتر" خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، تحديا جديدا أطلقته مجموعات من أفراد الجيش وخدمات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

ونشر الجنود وعمال الطوارئ صورا من الجو، تظهرهم على الأرض مصطفين جنبا إلى جنب مع معداتهم وأسلحتهم وسياراتهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار تحد جديد يحمل اسم "تحدي تتريس" (Tetris Challenge).

Limited edition! Order now for $1,245,000.00! pic.twitter.com/e9vEjks4mr — Minot Air Force Base (@TeamMinot) September 25, 2019

Das Panzerbataillon 14 aus Wels nimmt die #tetrischallenge an. Aber das ist erst der 1. Teil. 😉 #Bundesheerpic.twitter.com/FQ5TFEPIO2 — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) September 26, 2019

ويركز التحدي على وضع المعدات المتنوعة والمركبات بشكل منظم جنبا إلى جنب مع الجنود أو عمال الطوارئ بدقة كبيرة لتبدو كأنها مجموعة ألعاب بالحجم الطبيعي.

وبدأ التحدي للمرة الأولى في نوفمبر 2018، عندما نشرت دائرة الشرطة النيوزيلندية صورة على "تويتر" شبيهة بالتحدي الحالي، ولكنها لم تحقق استجابة، حتى وقت قريب، عندما قام المستجيبون الأوائل في سويسرا بنشر صورة تظهر تنظيما دقيقا للعلامات المرورية وطفايات الحريق وغيرها من المعدات جنبا إلى جنب مع عمال الطوارئ.

Red Cross teams from around the world accepted the #TetrisChallenge 🚑 pic.twitter.com/JnEe10KXvH — RedCrossEU (@RedCrossEU) September 26, 2019

Finnish Police join the Tetris challenge pic.twitter.com/Se0IwuY7Tl — Denz (@DenzDejawon) September 27, 2019

Triple tetris challenge with police, ambulance and fire department of Amsterdam. pic.twitter.com/UYfJAtBS6A — Guillaume Roox (@GuillaumeRx) September 26, 2019

وبمجرد ظهور هذه الصورة، حصلت على انتشار واسع النطاق عبر الإنترنت، باستخدام هاشتاغ #tetrischallenge، والذي استقطب أفراد الجيش والطوارئ من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في التحدي بنشر صور مماثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشرطة الفنلندية والجنود الهنغاريين والبحرية الماليزية الملكية، والجيش الهولندي.

Belarusian helicopter pilots have joined the viral #TetrisChallenge currently popular among law enforcement and emergency service workers around the world. The crew and all the medical module equipment contents are laid out next to the Mi-8MTV-5 helicopter #helicopter#rotorcraftpic.twitter.com/wl06I94lqL — Russian Helicopters (@RusHeliCo) October 1, 2019

Ever wondered what is in a Holmatro Demo Van? Well, quite a lot! 😍 #tetrischallengepic.twitter.com/KAvHuMwjxw — Holmatro Rescue (@HolmatroRescue) September 24, 2019

ويحمل التحدي الجديد اسم لعبة الفيديو الكلاسيكية "تتريس"، لأن الصور تشبه قواعد اللعبة، وكأنها مجموعة "ليغو" نابضة بالحياة.

وبدأ التحدي ينتقل إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ابتكروا صورا طريفة لمحاكاة صور الجيش وخدمات الطوارئ.

المصدر: نيويورك بوست