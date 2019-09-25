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حيوانات فرس النهر العدوانية منعت إنقاذ الأطفال

متفرقات

حيوانات فرس النهر العدوانية منعت إنقاذ الأطفال
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حيوان فرس النهر
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قتل تمساح في كينيا طالبين شقيقين من الصف الثاني والخامس بمدرسة ابتدائية، عندما كانا يرعيان قطيع الماشية.

تفيد صحيفة The Standard الكينية، بأن التمساح هاجم الشقيقين عندما كانا يرعيان قطيع الماشية بالقرب من ضفة النهر. وقد حالت مجموعة من حيوانات فرس النهر العدوانية دون إنقاذ الشقيقين من قبل السكان المحليين.

عثر على بقايا الطفلين في اليوم التالي على بعد كيلومترين من مكان الحادث، وظهر أن التمساح قد مزق جسم أحدهما.

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وكما هو معروف تنتشر في كينيا تماسيح النيل التي يصل طولها إلى خمسة أمتار، وتتميز بعدوانيتها ويمكنها حتى التغلب على حيوانات كبيرة مثل وحيد القرن الأسود وفرس النهر والزرافة والجاموس الإفريقي والأسد.

وقد سبق أن أعلن في شهر مايو، أن التماسيح في كينيا قتلت شخصين، ما اضطر السكان المحليين إلى طلب مساعدة السلطات في البحث عن جثة أحدهما.

المصدر: لينتا. رو

 

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