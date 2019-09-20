لحظات مرعبة داخل طائرة هوت بشكل مفاجئ من ارتفاع 12 ألف متر (صور)

واجه ركاب رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" لحظات من الرعب عندما سقطت الطائرة التي كانوا على متنها فجأة، ما دفعهم إلى إرسال رسائل عاطفية لأفراد عائلاتهم.

وهوت طائرة الرحلة 2352، عندما كانت في طريقها إلى فلوريدا، في أقل من سبع دقائق من ارتفاع نحو 11800 متر إلى 3000 متر، وفقا لتقارير WSB-TV.

@Delta so this hasn’t happened before but your #2353 flight crew from ATL to FLL (now Tampa) was awesome@keeping people calm. Now I know the bag doesn’t really inflate... pic.twitter.com/B2FfWKAewE — Tiffany O. Sawyer (@OsteenSawyer) September 18, 2019

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn@cbs12pic.twitter.com/C9QcU9DbYV — J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019

والتقط العديد من الركاب، وسط الفوضى، صورا ومقاطع فيديو توثق اللحظات المرعبة، بينما راسل آخرون أفراد عائلاتهم خوفا من حدوث الأسوأ.

ووقع الحادث، ليل الأربعاء 18 سبتمبر، وتظهر الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة الهلع والرعب التي عاشها الركاب لبضع دقائق.

Quick video taken by a passenger aboard @Delta flight 2353. It was heading to Ft. Lauderdale from Atlanta. They had to make an emergency landing at @FlyTPA. At 5:45 on @abcactionnews I’ll have the details on the scary situation. pic.twitter.com/zhmn0767pV — Jasmine Styles (@JasmineStylesTV) September 19, 2019

واعتذر متحدث باسم الشركة للركاب موضحا أن الطائرة واجهت مشكلة في الضغط في المقصورة، ما أجبر الطيارين على النزول إلى ارتفاع أكثر أمانا "كإجراء وقائي".

وهبطت الطائرة بأمان في مطار تامبا الدولي في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم تقييم وضعها من قبل فنيي الصيانة.

المصدر: RT