تحذير الرجال من استخدام معجون الأسنان في مكان حساس

ينصح الخبراء الرجال بعدم استخدام معجون الأسنان كمادة تساعد على تعزيز قدرتهم الجنسية، وتطيل فترة الممارسة، كما تزعم المواد المنشورة على مواقع في شبكة "يوتيوب".

وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أنه وفقا للبيانات المتوفرة لدى الصحفيين، كان أول من نشر فيديو عن هذا الموضوع باسم "خوسيه باربر"، حيث يؤكد على فائدة استخدام معجون الأسنان في "علاج" الضعف الجنسي. بعد ذلك نشرت أشرطة فيديو أخرى حول نفس الموضوع.

تشير هذه الأشرطة جميعها، إلى أنه بواسطة معجون الأسنان يمكن منع سرعة القذف والتخلص من ضعف الانتصاب. وإن كل ما يجب عمله هو غسل رأس العضو الذكري بمعجون الأسنان والماء، ويؤكد أصحاب هذه الأشرطة على أن هذا سيطيل العملية الجنسية إلى 30 دقيقة بعد سبعة أيام. ويؤكد الناشرون على أنه ما من خطورة تذكر، ولا يسبب المعجون حساسية ولا تشعر المرأة به.

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من جانبه يدحض الصيدلاني جيمس أولوان هذه التأكيدات جميعها، مشيرا ومؤكدا على أن "زيت النعناع والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في معجون الأسنان هي مواد مهيجة قوية للجلد الناعم".

وأضاف الصيدلاني، أن وضع معجون الأسنان على العضو الذكري قد يسبب الحروق وظهور بثور وندب، كما لا يمكن استخدامها كمادة مساعدة للانزلاق.

وقد أيد أخصائي أمراض الجهاز البولي والتناسلي ريتش فايني ما ذكرة الصيدلاني، مشيرا إلى أن استخدام معجون الأسنان قبل العملية الجنسية قد يشكل خطورة على المرأة لأنه يزيد من خطر نقل عدوى إليها.

المصدر: لينتا. رو