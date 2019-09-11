في واحدة من 50 مليون فرصة.. اكتشاف سرطان بحري بلونين!

عثر صياد محلي في الولايات المتحدة على سرطان بحري نادر مميز باللونين: الأحمر والأسود، في واحدة من 50 مليون فرصة لاكتشاف مخلوق مماثل.

واكتشف الكابتن داريل دنهام، سرطان البحر الفريد من نوعه، الأسبوع الماضي. وسلمه إلى مركز Maine للمصايد الساحلية.

RARE LOBSTER: There is a 1-in-50 million chance of catching such a rare lobster. It will join 3 other extremely rare arthropods in tanks at the Discovery Wharf at the Maine Center for Coastal Fisheries. 👀👀🦞https://t.co/ye3IhDcqO3 — FOX 46 Charlotte (@FOX46News) September 10, 2019

وكتب المركز على صفحته في "فيسبوك": "لقد رأينا بعض سرطان البحر اللطيف في مخزوننا البحري على مر السنين، ولكن هذا النوع قد يكون الأول من نوعه".

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ويأتي جانب واحد من الكائن البحري بلون برتقالي مشرق، في حين يتميز الجانب الآخر باللون الأسود، ما أدى إلى إطلاق لقب "هالوين سرطان البحر" على المخلوق النادر.

ويُعرض سرطان البحر النادر الآن في "ديسكفري وارف" في "ستونينغتون". وسيتمكن الزوار المحظوظون من رؤيته إلى جانب 3 أنواع أخرى غير عادية.

تجدر الإشارة إلى أن سرطان البحر يأتي عادة بلون بني أو أخضر داكن، كما اكتُشف سرطان البحر الأزرق الفاتح والأبيض والأصفر النادر.

وتنجم اختلافات اللون عن النظام الغذائي وعلم الوراثة.

المصدر: ذي صن