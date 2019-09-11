 
مباشر

في واحدة من 50 مليون فرصة.. اكتشاف سرطان بحري بلونين!

متفرقات

في واحدة من 50 مليون فرصة.. اكتشاف سرطان بحري بلونين!
Gettyimages.ru Humberto Ramirez
سرطان البحر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me0j

عثر صياد محلي في الولايات المتحدة على سرطان بحري نادر مميز باللونين: الأحمر والأسود، في واحدة من 50 مليون فرصة لاكتشاف مخلوق مماثل.

واكتشف الكابتن داريل دنهام، سرطان البحر الفريد من نوعه، الأسبوع الماضي. وسلمه إلى مركز Maine  للمصايد الساحلية.

وكتب المركز على صفحته في "فيسبوك": "لقد رأينا بعض سرطان البحر اللطيف في مخزوننا البحري على مر السنين، ولكن هذا النوع قد يكون الأول من نوعه".

إقرأ المزيد
أناكوندا ضخمة تقتل تمساحا في معركة دامية (فيديو)
أناكوندا ضخمة تقتل تمساحا في معركة دامية (فيديو)

ويأتي جانب واحد من الكائن البحري بلون برتقالي مشرق، في حين يتميز الجانب الآخر باللون الأسود، ما أدى إلى إطلاق لقب "هالوين سرطان البحر" على المخلوق النادر.

ويُعرض سرطان البحر النادر الآن في "ديسكفري وارف" في "ستونينغتون". وسيتمكن الزوار المحظوظون من رؤيته إلى جانب 3 أنواع أخرى غير عادية.

تجدر الإشارة إلى أن سرطان البحر يأتي عادة بلون بني أو أخضر داكن، كما اكتُشف سرطان البحر الأزرق الفاتح والأبيض والأصفر النادر.

وتنجم اختلافات اللون عن النظام الغذائي وعلم الوراثة.

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالنظر فيها لثوان.. ياباني يسرق معلومات بطاقات الائتمان