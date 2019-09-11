رجل يعثر على رفات صديقه متسلق الجبال بعد 43 سنة من البحث!

عثر المواطن الفرنسي، ميشيل بو، على رفات صديقه متسلق الجبال، جون فرونسوا بينيديتي، الذي اختفى في مرتفعات جبال الألب الفرنسية سنة 1976.

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وقال بو (65 سنة) "لطالما أردت البحث عنه، وفي كل الأوقات، لقد كان هذا واجبا بالنسبة لي"، مضيفا "بدأت في إيجاد أجزاء من أدواته الشخصية في سنتي 2014 و 2015".

وأخطر بو عمال الإنقاذ في الألب بعد أن وجد المزيد من آثار صديقه بداية شهر سبتمبر الحالي أثناء رحلة تسلق، وبعد تدخل المنقذين تم العثور على بقايا عظام بينيديتي المدفونة تحت الثلوج، والتي ساهمت زيادة درجات الحرارة في كشفها بسبب ذوبان طبقات الجليد.

وكان بينيديتي اختفى سنة 1976 بعد محاولته تسلق قمة "إيل فرواد" بمفرده.

المصدر: francetvinfo