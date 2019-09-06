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محكمة فرنسية تسمح للديك موريس بالصياح في الصباح

متفرقات

محكمة فرنسية تسمح للديك موريس بالصياح في الصباح
Reuters Regis Duvignau/File Photo
الديك موريس وصاحبته
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رفضت محكمة إحدى البلديات الفرنسية الدعوى القضائية المرفوعة ضد الديك موريس، الذي يبدأ منذ الصباح الباكر في الصياح معلنا بداية يوم جديد.

قرار المحكمة هذا، يعني السماح للديك موريس بالصياح وإعلام سكان المنطقة ببداية يوم جديد.

يفيد موقع France Info، بأن "القضاء سمح للديك موريس الاستمرار في العمل.. ورفض الشكوى التي رفعتها ضده جارته متهمة إياه بالصياح مبكرا جدا".

الأحداث حول هذا الديك الذي يعيش في بلدية شارنت ماريتيم (شارنت البحرية) مستمرة منذ سنوات. فقد رفع الزوجان المسنان بيرون، دعوى قضائية ضد الديك موريس، لأن صياحه في الصباح  يمنعهما من النوم. وطلب محامي المشتكين تعويضا ماديا مقداره ألف يورو، الذي سيحول إلى أسر البحارة الذين لقوا حتفهم في البحار.

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وكان الزوجان قد أعلنا ربيع عام 2017، أنه من الضروري وضع حد لصياح الديك. ووقع نحو 155 ألف شخص من سكان البلدية على عريضتين لدعم الديك موريس. ولكن في يوليو 2019 عقدت المحكمة جلسة  للنظر في قضية الديك. بيد أن الزوجين والديك لم يحضروا إلى قاعة المحكمة، لذلك تم تأجيل الجلسة إلى يوم 5 سبتمبر الجاري.

وأصبحت قضية الديك موريس رمزا للصعوبات التي يعاني منها سكان القرى والذين انتقلوا من المدينة للعيش في الريف بعد تقاعدهم طلبا للهدوء.

المصدر: نوفوستي

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