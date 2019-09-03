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مصارع وسفير سياحة برازيلي يهدد بخنق إيمانويل ماكرون! (فيديو)

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مصارع وسفير سياحة برازيلي يهدد بخنق إيمانويل ماكرون! (فيديو)
RT: Reuters: Mohammed Salem and Yoan Valat
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دخل المصارع الأسبق وسفير السياحة البرازيلي، رينزو جرايسي، بشكل لافت، على خط التراشق الكلامي الدائر بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والبرازيلي، جايير بولسونارو.

ونعت المصارع الأسبق الرئيس الفرنسي بـ "المهرج"، كما هدد بخنقه، حيث قال في فيديو نشره عبر "تويتر": "إن النار المشتعلة هي فقط تلك التي تدور داخل القلوب البرازيلية وقلب رئيسنا، أيها المهرج".

وتابع جرايسي في حديثه الموجه لماكرون: "تعال إلى هنا، سوف أمسكك من عنقك، كالدجاج.. ولن تخدعني".

كما أضاف السفير البرازيلي في المقطع المسجل: "إن بعض الناس سيخافون لأنني لقبته بالدجاجة، ذلك لأنني كنت أشكك في رجولته.. لقد رأيت كثيرا من الرجال الشواذ الذين هم أكثر رجولة من هذا المعتوه".

وجاء هذا التطور في الوقت الذي تجري فيه حرب كلامية بين الرئيسين، حيث اتهم بولسونارو ماكرون بعدم احترام سيادة البرازيل من خلال تصريحاته حول الحرائق، كما أصدر تعليقات سخرية حول زوجته، بريجيت ماكرون، عبر "فيسبوك"، فيما وصف الرئيس الفرنسي نظيره بالكذاب.

حاز رينزو جرايسي على "حزام المرجان" من الدرجة السابعة، في رياضة "جيو جيتسو"، في حين خط تاريخا حافلا في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وفاز 14 مرة.

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المصدر: RT

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