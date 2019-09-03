شقيق جوليان أسانج يكشف عن معاناة الأخير في سجنه

قال شقيق جوليان أسانج، إن نظام السجون البريطاني "يسعى جاهدا لتحطيم أي أمل باق لدى أخيه"، وصرح بذلك خلال تجمع لمؤيدي ويكيليكس أمام مبنى وزارة الداخلية، في لندن، أمس الاثنين.

وتحدث الشقيق، غابريل شيبتون، خلال التجمع، عن زيارته الأخيرة لأخيه "الضعيف والهزيل"، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لـ 50 أسبوعا في سجن بلمارش، شديد الحراسة.

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وقد يواجه جوليان أسانج اليوم حكما قضائيا بالسجن 175 عاما، في الولايات المتحدة، بسبب " حيازته ونشره معلومات سرية"، تكشف جرائم حرب أمريكية محتملة.

على الرغم من احتجاز أسانج بسبب تخطيه كفالة عام 2012، إلا أن مؤيديه يعتقدون أن الحكم الصادر بحقه هو مجرد كسب للوقت، حتى يجري تسليمه إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

المصدر: RT