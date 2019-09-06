الصين تستخدم الدرونات لمكافحة الديدان والحشرات

بدأت الصين باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمبيدات لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية، التي تكاثرت وبدأت تتلف هذه المحاصيل.

تفيد وكالة Bloomberg، بأن هذه الطريقة التي ساهمت في ابتكارها شركة XAG الصينية و Bayerالألمانية تحقق نجاحا بنسبة 98%.

تشمل عمليات مكافحة الآفات الزراعية، حشرة Spodoptera frugiperda التي تلتهم أوراق نبات الذرة، حيث يمكن للحشرة البالغة أن تقطع مسافة تزيد عن 100 كيلومتر. هذه الحشرة وفقا لتوضيح ممثل شركة XAG الصينية تقضي على 80% من المحاصيل الزراعية. ويؤكد ممثل الشركة، على أن عمليات مكافحة الآفات الزراعية تجري ليلا، لأن نشاط هذه الحشرات يزداد أكثر.

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وكانت وكالة Bloomberg قد أعلنت في بداية شهر يونيو، أن الانتشار السريع لحشرة Spodoptera frugiperda في العالم سوف يسبب إفلاس المزارعين. هذه الحشرة تلتهم نحو 200 نوع من المحاصيل الزراعية بما فيها الأرز والذرة والخضروات والقطن والقمح وفول الصويا وقصب السكر.

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ونتيجة لظهور هذه الحشرة وانتشارها في إفريقيا خسر المزارعون 13.3 مليار دولار.

وتشير الوكالة إلى أنه من غير المستبعد أن تنتشر هذه الحشرة قريبا في أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.

المصدر: لينتا. رو