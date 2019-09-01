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اصطحبت حصانها إلى صالون الطائرة ليخلصها من الضغط النفسي

متفرقات

اصطحبت حصانها إلى صالون الطائرة ليخلصها من الضغط النفسي
aastews
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انتشر في الانترنت شريط فيديو، يظهر سيدة أمريكية، وهي تصطحب حصانا من فصيلة "بوني"، إلى صالون الطائرة.

وبررت المرأة تصرفها الغريب هذا، بأنها ترغب أن يساعدها هذا الحيوان الأليف، في التغلب على الضغط النفسي والعاطفي خلال الرحلة الجوية من شيكاغو إلى أوماها.

وفي الشريط ظهرت السيدة برفقة الحصان وهي تعبر نقطة التفتيش في مطار المغادرة، ومن ثم وهي تجلس على مقعدها في الصالون والحصان يقف بجانبها.

المصدر: vk.com

 

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