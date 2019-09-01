اصطحبت حصانها إلى صالون الطائرة ليخلصها من الضغط النفسي
انتشر في الانترنت شريط فيديو، يظهر سيدة أمريكية، وهي تصطحب حصانا من فصيلة "بوني"، إلى صالون الطائرة.
وبررت المرأة تصرفها الغريب هذا، بأنها ترغب أن يساعدها هذا الحيوان الأليف، في التغلب على الضغط النفسي والعاطفي خلال الرحلة الجوية من شيكاغو إلى أوماها.
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Question...How obsessed am I with this? Answer...infinitely 🐴🐴🐴 #miniaturehorse FYI!!! Flirty is a service animal. NOT an emotional support animal although she sure would give me emotional support ❤️ They promptly boarded @envoyaircareers to Omaha 🥰 Check out my story to see a pic of the Envoy crew working this flight. Also check out flirty’s Instagram account at @flirty.the.mini.service.horse ❤️❤️❤️❤️
وفي الشريط ظهرت السيدة برفقة الحصان وهي تعبر نقطة التفتيش في مطار المغادرة، ومن ثم وهي تجلس على مقعدها في الصالون والحصان يقف بجانبها.
المصدر: vk.com