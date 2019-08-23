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مطالبات بمقاطعة "ماكدونالدز" لبيعها اللحم الحلال

متفرقات

مطالبات بمقاطعة
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تواجه الشركة الأمريكية، "ماكدونالدز"، ردة فعل قوية إثر بدئها بيع اللحم الحلال في عموم الهند، ما أسفر عن موجة مطالبات واسعة لمقاطعة مطاعم السلسلة الشهيرة.

وانتشرت المطالبات بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع "تويتر"، حيث تعجبوا من بيع "ماكدونالدز" لحما حلالا في بلد غالبية سكانه غير مسلمين.

ومع بدء "ماكدونالدز" بيع اللحم الحلال في الهند، أكدت أنها تملك "رخصة حلال" بخصوص المنتجات التي تبيعها، في حين رجح مراقبون أن الشركة تهدف من وراء القرار، إلى كسب ملايين الزبائن المسلمين في البلاد.

ووصلت أعداد التغريدات المشاركة في حملة المقاطعة إلى قرابة 7300، على "تويتر"، والتي حملت شعار: #boycottMcDonalds، في حين أشار أصحابها إلى عدم موافقتهم على أكل اللحم الحلال، نظرا لـ "قساوة الذبح الحلال وفق الشريعة الإسلامية".

المصدر: Sputnik News

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