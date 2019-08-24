كلب "يخادع" عصفورا ويلتهمه في لقطة لافتة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في فناء منزل في الولايات المتحدة، قام خلالها كلب بالاقتراب البطيء والهادئ من عصفور، حتى تمكن من التهامه في نهاية المطاف.

وانتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين عبر المشاهدون عن انبهارهم من دهاء الكلب الذي اقترب ببطء من العصفور دون أن يثير الخوف فيه.

المصدر: Live Leak