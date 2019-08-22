استغلال مفاعل نووي أوكراني في جريمة مروعة

ألقت السلطات الأوكرانية القبض على موظف يعمل في قسم حساس بمفاعل نووي، إثر استخدامه الشبكة الرقمية للمفاعل في تجارة "العملة الرقمية".

وأشار القضاء الأوكراني إلى أن تصرف الموظف غير المسؤول قد عرض أسرار المنشأة الأمنية للكشف، التي تعد ثاني أكبر مفاعل نووي في البلاد.

ويحتاج نوع التجارة الالكترونية التي كان يقوم بها الموظف، إلى توريد عال من الكهرباء، التي تتوفر بكميات لا محدودة داخل المفاعلات النووية، في حين تعرف تلك التجارة باسم "تعدين العملات الرقمية".

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لكن لحسن الحظ، لم تكن شركة الموظف التجارية قد توسعت كثيرا بتاريخ القبض عليه، حيث لم تتعرض "محطة جنوب أوكرانيا للطاقة النووية" للاختراق الالكتروني الذي يهدد أنظمة الأمان فيها.

هذا ولم تكشف السلطات عن أسماء المتورطين في الجريمة، إلا أن قوى الأمن الأوكرانية داهمت مكاتب "الحرس الوطني"، المكلف بحماية المنشأة، وصادرت العديد من الحواسيب التي استخدمت أيضا في العملية التجارية، ما يرجح تورط حراس المنشأة النووية أنفسهم، في الحادثة الخطيرة.

المصدر: RT