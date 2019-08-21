شاهد كيف سرقت مترجمة لغة الإشارة الأضواء من مغني الراب

تمكنت مترجمة لغة الإشارة المحترفة، آمبر غالويي غاليغو، 42 عاما من مدينة تكساس الأمريكية، من الاستحواذ على اهتمام جمهور حفل مغني الراب الشهير تويستا.

وقد حصل تويستا على لقب "أسرع مغني راب لكل العصور" بعد أن سجل 280 كلمة في الدقيقة، إلا أن غالويي غاليغو تمكنت من متابعته، وترجمة كل ما ينطق به في حفله يوم السبت الماضي في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

مترجمة لغة الإشارة تخطف الأضواء من مغني الراب (RAP)

تمكنت مترجمة لغة الإشارة المحترفة، آمبر غاالويي غاليغو، 42 عاما من مدينة تكساس الأمريكية، من الاستحواذ على اهتمام جمهور حفل مغني الراب تويستا.https://t.co/BsZ9GStuza#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/FkQNrJwzCb — RT Arabic (@RTarabic) August 21, 2019

نال مقطع الفيديو الذي نشرته المترجمة أكثر من 11 ألف إعادة تغريد في "تويتر"، بينما انبهر المستخدمون من القدرة والسرعة الفائقة للمترجمة، ومتابعتها للكلمات والرقص على الموسيقى، ما جعلها بحق نجمة الحفل بلا منازع.

المصدر: RT