ماكرون يؤلم زوجته أمام عدسات المصورين! (فيديو)

تسبب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأذى واضح لزوجته، التي سحبت ذراعها من قبضته وعلامات الألم بادية على وجهها.

وصورت كاميرات الصحفيين الموقف المحرج لماكرون عند إمساكه بذراع زوجته بريجيت بطريقة خاطئة، غير مقصودة، ملحقا بها ألما واضحا.

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ويبدو أن الرئيس الفرنسي نسي أن زوجته تعاني من التواء ذراعها في الفترة الأخيرة. وتظهر مشاهد الفيديو كيف أمسكت بريجيت ماكرون ذراعها المصابة بحدة وتمتمت لزوجها شيئا ما.

وذكرت صحيفة "لايف"، أن السيدة الفرنسية الأولى أصيبت بيدها بشكل جدي خلال رحلة بحرية قبل بضعة أيام، عندما انزلقت عن ظهر القارب وخُلع كتفها. لكنها قررت نزع الضمادة الطبية قبيل لقائها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: لايف. رو