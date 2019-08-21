 
مباشر

تمساح "رياضي" يتسلق سورا عاليا ويتسلل إلى قاعدة عسكرية! (فيديو)

متفرقات

تمساح
youtube.com-News4JAX
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/maat

صورت شاهدة عيان أمريكية فيديو غريبا لتمساح تسلق سورا معدنيا عاليا برشاقة وقفز إلى الجانب الآخر ليدخل قاعدة عسكرية مغلقة.

إقرأ المزيد
مستغلا الفيضانات.. تمساح يتسلل إلى سطح منزل في الهند! (فيديو)
مستغلا الفيضانات.. تمساح يتسلل إلى سطح منزل في الهند! (فيديو)

ونشرت الأمريكية كريستينا ستيوارت الفيديو، الذي يظهر تسلل التمساح إلى القاعدة العسكرية الجوية لمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا،عبر حسابها في "فيسبوك" بتاريخ 17 أغسطس الجاري.

 وقالت ستيوارت في تعليقها على ما شاهدته وصورته: "حسنا، انتهى كل شيء لقد تسلق السياج".

وأكد ممثلو مطار جاكسونفيل على أنهم لا ينوون معاقبة الضيف "غير المدعو" إذا لم يزعج السكان المحليين.

المصدر: نيوزويك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتداء عنيف لشرطي أمريكي على امرأة مخمورة