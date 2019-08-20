امرأة تكتشف حملها أثناء المخاض وتنجب ثلاثة توائم!

أصيبت إحدى ساكنات مدينة ستورجيس بولاية ساوث داكوتا الأمريكية بالدهشة عندما اكتشفت أنها حامل بثلاثة توائم أثناء المخاض فقط.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن دانيت جيلتز شعرت بألم حاد في بطنها يوم السبت 10 أغسطس الجاري واعتقدت أنها تعاني من آلام حصى الكلى.

"I started getting pains, I figured it was kidney stones because I've went through them before," Dannette Giltz said.



But Dannette Giltz was actually going into labor, and doctors told her to expect twins. She ended up with triplets. https://t.co/xxA7SdM1ZZ — WCTV Eyewitness News (@WCTV) August 16, 2019

وقالت جيلتز: "دخلت إلى المستشفى عندما انتابتني آلام شديدة اعتقدت أنها بسبب حصى في الكلى، لأنني كنت أعاني في السابق من ذلك".

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وفحص الأطباء المرأة وأخبروها بأنها ستلد وأنها حامل بتوأمين. وأثناء الولادة تبين أن جيلتز حامل بثلاثة أطفال (ذكر وأنثيان).

وأطلق الوالدان على أطفالهما الثلاثة، الذين يزن كل واحد منهم حوالي 1.8 كيلوغرام، أسماء: بلايز وجيبسي ونيكي.

وقالت جيلتز: "لم ير أي منا ثلاثة توائم نتجوا عن تخصيب طبيعي، ناهيك أن الأم لم تكن على علم بحملها قبل الأسبوع 34 من الحمل. لذلك صدم الجميع ونحن أيضا".

يذكر أن لجيلتز وزوجها، بالإضافة للتوائم الثلاثة ، طفلين آخرين من ثمرة 12 عاما لحياتهما الزوجية. وكان الطفلان دائما يطلبان من والديهما أن ينجبا لهما أخوة آخرين وهذا ما تحقق وكبرت العائلة وأصبحت 7 أشخاص.

المصدر: ميرور