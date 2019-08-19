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منع دخول أكثر من 20 مليون حشرة قادمة إلى موسكو من بريطانيا

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منع دخول أكثر من 20 مليون حشرة قادمة إلى موسكو من بريطانيا
Sputnik
مطار "فنوكوفو" بموسكو
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احتجزت الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية والنباتية "روسلخوزنادور"، في مطار "فنوكوفو" بموسكو، شحنة ضخمة من الحشرات الحية، تضم أكثر من 20 مليون حشرة وصلت من بريطانيا.

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وقال مصدر في الهيئة الفدرالية إن نقطة التفتيش البيطري والنباتي، في محطة "فنوكوفو-كارغو"، منعت دخول مجموعة من الحشرات تضم 20 مليونا و55 ألف حشرة حية، قادمة من بريطانيا.

وأشار المصدر إلى أن سبب المنع هو عدم وجود وثائق ومستندات بيطرية مرفقة، وكذلك عدم وجود موافقة مسبقة من "روسلخوزنادور" على "استيراد هذا النوع من البضائع الخاضعة للرقابة".

وأكد إعادة كل الشحنة إلى دولة المصدر. ولم يبين نوعية هذه الحشرات، ولا الجهة المستوردة لها. 

المصدر: وكالات 

 

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