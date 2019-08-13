يحتفل العالم باليوم العالمي للعُسر سنويا في 13 أغسطس تكريما للأفراد الذين يستخدمون يدهم اليسرى في حياتهم اليومية وبهدف تثقيف الناس حول الصفات التي يتميز بها الشخص الأعسر.

واحتفل دين آر كامبل، مؤسس المنظمة الدولية للعسر، لأول مرة بهذا اليوم في عام 1976، للمساعدة في زيادة الوعي بمزايا وعيوب استخدام اليد اليسرى.

وبعد ذلك، استمرت الاحتفالات السنوية بيوم العُسر العالمي، وأُعلن عن الاحتفال الرسمي بهذا اليوم من قبل نادي "يوم العُسر" في 13 أغسطس عام 1997.

- معاناة الأعسر

كان يُنظر إلى استخدام اليد اليسرى بشكل سلبي من قبل الأجيال السابقة، التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى. وفي السنوات اللاحقة، اضطر بعض الأطفال لاستخدام اليد اليمنى في كتابة الوظائف المدرسية، بضغط شديد من الآباء والمعلمين.

وتظهر الأبحاث أيضا أن الأفراد الذين يستخدمون اليد اليسرى، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لبعض الحالات المرضية. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها جامعة Yale في عام 2013، أن 40% من المصابين بالفصام يستخدمون يدهم اليسرى، في حين أن 11% من أولئك الذين شُخصت حالاتهم باضطرابات مزاجية، مثل الاكتئاب، استخدموا يدهم اليسرى في أعمالهم اليومية.

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- حقائق مذهلة عن مستخدمي اليد اليسرى:

1- يمثل مستخدمو اليد اليسرى 10% فقط من سكان العالم، وظل الحال كذلك منذ آلاف السنين. ويشكل الرجال النسبة الأكبر عموما.

2- تاريخيا، اعتُبر الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أقل شأنا، حيث رُبط العُسر بالسحر.

3- في العصور الوسطى، اعتُبرت المصافحة باليد اليسرى علامة على عدم الاحترام.

4- اعتمد الإغريق والرومان وضع خواتم الزواج في إصبع اليد اليسرى، لاعتقادهم أنها الطريقة الأنسب لدرء الشر المرتبط بالعُسر.

5- لجأ بطل كرة التنس، رافائيل نادال، إلى استخدام المضرب بيده اليسرى، وفقا لشائعة تقول إن مدربه توني نادال، نصحه بذلك ليكون متفوقا على أرض الملعب.

6- "مجاملة اليد اليسرى": توصف بأنها نقد مبطن باللغة الإنكليزية.

7- يعود مصطلح "اليساري" إلى بداية تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما جلس ممثلو الاشتراكيين إلى يسار رئيس جلسة برلمان الثورة في فرنسا، حيث اعتُبر اليساريون معادين لمصالح النخب التقليدية.

- مشاهير يستخدمون اليد اليسرى:

1- الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

2- الفنان الشهير، ليوناردو دافنشي.

3- الممثلة، درو باريمور.

4- الممثل، توم كروز.

5- حفيد ملكة بريطانيا، الأمير ويليام.

6- لاعب كرة القدم، بيليه.

7- رائد الفضاء، نيل أرمسترونغ.

8- الفيلسوف، أرسطو.

المصدر: تلغراف