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طفل يخطف الأضواء من والديه بقفزة خطيرة في مقطع فيديو

متفرقات

طفل يخطف الأضواء من والديه بقفزة خطيرة في مقطع فيديو
لحظات مرعبة
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قرر طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تقليد والدته أثناء انشغالها بتصوير فيديو رفقة والده.

وقام الطفل، غابرييل بونور، بالقفز من أعلى السرير بعد أن قفزت والدته، سفيتا أناناس، برشاقة إلى حضن والده، أندريه، ليقع (الطفل) على رأسه في مشهد مرعب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت الأم والأب مشغولين بتصوير مقطع فيديو لنشره على تطبيق "تيك توك" في مدينة يكاترينبورغ الروسية، لكن في زاوية من الفيديو يمكن رؤية غابرييل الصغير وهو يستعد للقفز.

ومن حسن حظ الطفل كان هناك فراش سميك على الأرض قلل من قوة الصدمة.

طفل يخطف الأضواء من والديه بقفزة خطيرة في مقطع فيديو

المصدر: ديلي ميل

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