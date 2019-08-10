في أواسط الغابات.. مغامر كندي يطعم الدببة بنفسه (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق مغامرة جريئة يقوم بها شاب كندي في مقاطعة ألبيرتا الكندية، حيث يطعم بنفسه الدببة البرية التي تعترض طريقه أثناء تجواله في الغابات الشاسعة.

وانتشر الخبر سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أشار المشاهدون إلى شجاعة وجرأة الشاب، الذي يتعامل مع الدببة كما لو كانت حيوانات منزلية أليفة.

المصدر: Live Leak