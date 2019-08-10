حادث مروع لأفعوانية في مدينة الألعاب (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق ظاهرة مفزعة جرت في مدينة للألعاب، حيث انقلبت عربة أفعوانية أو ما يعرف بـ"قطار الموت"، أثناء سيرها السريع على السكة الحديدية، وعلى متنها مجموعة ركاب.

وانتشر المقطع سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ألقى المشاهدون باللوم على فريق الصيانة في مدينة الألعاب، وأشاروا إلى ضرورة تلقي الأفعوانيات رعاية تقنية صارمة.

المصدر: Live Leak