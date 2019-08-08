هندي يحاول صعود قطار مزدحم "طيرانا"! (فيديو)
You-Tube: Western Railways
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق واقعة طريفة حدثت في محطة قطارات في الهند، حيث حاول أحد الركاب الصعود إلى القطار بطريقة "التحليق"، وسط الزحام والتدافع الشديد.
وانتشر المقطع سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين وصف كثير من المتابعين أسلوب الرجل في الصعود بـ "الطائر"، حيث بدا الرجل معلقا في الهواء قبل أن يقوم الحشد بإبعاده عن باب القطار.
just Mumbai Local things— Godman Chikna (@Madan_Chikna) 5 августа 2019 г.
hahahahahahaha pic.twitter.com/lL7cpBXWFK
المصدر: تويتر
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